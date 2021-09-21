На Канарских островах эвакуировали сотни туристов из-за проснувшегося вулкана. Потоки раскаленной лавы врываются в жилые дома и подбираются к отелям. Бассейны на курортах буквально закипают. Температура лавы – свыше тысячи градусов.

Огненные реки уже уничтожили более 150 домов. Спасатели продолжают эвакуацию.

Как рассказывают россияне, которые живут на Канарских островах уже много лет, люди боятся, что лава доберется до океана. В этом случае возможны выбросы токсичных газов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.