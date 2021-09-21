На Канарах потоки лавы достигли жилых домов

Туристы бегут от вулкана на Канарских островах. Потоки раскаленной лавы врываются в жилые дома и подбираются к отелям. Бассейны на курортах буквально закипают.

Сообщается, что огненные реки уже уничтожили более 150 домов. Температура лавы составляет свыше тысячи градусов. Спасатели продолжают эвакуацию.

Извержение на острове Пальма началось в воскресенье днем и, по словам ученых, это может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.