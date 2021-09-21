В Мельбурне протестуют непривитые строители

В Австралии непривитые строители разгромили здание профсоюза. Взбешенные люди отрывали от фасада куски обшивки и бросали бутылки в окна. Участники акции также выкрикивали требования отменить ковидные ограничения.

Протесты продолжаются в Мельбурне с субботы. Бунтуют работники строительной отрасли, их обязали в течение ближайших дней сделать по меньшей мере одну прививку против коронавируса. После нескольких стычек протестующих с полицейскими правительство решило приостановить работу всех строительных площадок на две недели, чтобы люди могли вакцинироваться. Несколько тысяч человек были отстранены от работы без сохранения заработной платы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.