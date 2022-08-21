Новости мира: оползни в Индии и пожар в торговом центре в Египте

Сильные ливни вызвали наводнения и оползни в Индии. 743 дороги оказались заблокированы из-за непогоды. Потоки воды настолько мощные, что легко снесли опору железнодорожного моста. Погибли уже как минимум 22 человека. Еще пятеро считаются пропавшими без вести.

В Египте по меньшей мере два человека пострадали в сильнейшем пожаре в торговом центре города Александрия. По информации местных СМИ, огонь вспыхнул в игровой зоне и быстро распространился по всему зданию. По основной версии спасателей, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.



Количество погибших в аварии с грузовиком в Турции выросло до 19. ДТП произошло в субботу. У автомобиля отказали тормоза, и он врезался в толпу. По последним данным пострадали 26 человек, состояние шести из них тяжелое.

Наземное сообщение Великобритании было нарушено из-за забастовки рабочих. 45 тысяч сотрудников железных дорог Объединенного королевства не вышли на работу. Всего будет ходить чуть более 20% из запланированных составов. Ограничат и время работы железнодорожного транспорта. Поездки будут совершаться с 7:30 утра до 18:30 вечера.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.