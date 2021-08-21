Новости мира: ураган у берегов Мексики и лесные пожары во Франции

Ураган "Грейс" у берегов Мексики набирает силу. И это уже не шторм, а настоящий ураган. Максимальная скорость ветра достигает 190 километров в час. Он может вызвать большие волны у побережья. 19 августа ураган прошелся по полуострову Юкатан. В настоящее время стихия может обрушиться на материк.

Сильные лесные пожары бушуют на юге Франции. Огонь подобрался к элитным курортам на Лазурном Берегу. Крупный очаг наблюдается рядом с Сен-Тропе. Людей эвакуируют. Тушить пожары помогает авиация.

Марши протеста против безработицы и повышения цен прошли в Аргентине. Город был частично парализован. Только в Буэнос-Айресе на демонстрацию вышли более 70 тысяч человек. Люди просят помощи для голодающих по всей стране.

Талибы в ближайшие недели намерены представить новую систему управления Афганистаном. Ее разработкой занимаются эксперты в области права, религии и внешней политики. Об этом журналистам сообщили представители "Талибана" (организация запрещена в РФ).

В японском храме сделали питьевой фонтанчик для пчел. Поилка расположена в деревянном ящике со мхом. Раньше пчелы пили воду из чаш для омовения рук. Но теперь удобно всем. Попить водички "забегают" и другие насекомые.

