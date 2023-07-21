Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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В мире

Новости мира: протестующие в Перу потребовали отставки главы государства Болуарте

Новости мира: протестующие в Перу потребовали отставки главы государства Болуарте

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В столице Перу несколько сотен человек вышли на антиправительственный митинг. Они требовали освобождения из-под ареста бывшего президента страны Педро Кастильо и отставки действующей главы государства Дины Болуарте.

На итальянском острове недалеко от Сицилии проснулся вулкан Стромболи. Жителям и туристам посоветовали реже выходить на улицу, чтобы не вдыхать вредные пары.

На север Италии после нескольких дней аномальной жары пришли ливни с ураганом и крупным градом. Некоторые в диаметре были более 10 сантиметров. Скорость ветра достигала 140 километров в час. Больше всего пострадал регион Венето. Свыше 100 человек, которые не успели укрыться, получили ранения и травмы. Многие здания осталась без крыш.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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