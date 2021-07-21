В Канаде вакцинировались более 44% населения

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Канаде полностью привиты более 44% населения. Первую инъекцию там сделали уже 80% старше 12 лет. Вакцинируют четырьмя препаратами, один из которых однокомпонентный.

С таким уровнем вакцинации Канада уже задумалась над тем, чтобы возобновить туризм. Но пускать будут только отдыхающих, которые привиты препаратами, одобренными в стране. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.