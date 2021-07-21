Елена Исинбаева попробовала оригинальное мороженое в Японии

В Японии сейчас жарко, и меню в олимпийской деревне соответствует погоде, написала Елена Исинбаева. Двукратная олимпийская чемпионка теперь работает в МОК.

Насколько вкусные там десерты, она даже показала. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.