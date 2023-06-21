Власти Ирландии обещают заплатить гражданам за переселение на острова

Переехать на остров и получить 92 тысячи долларов. Такое предложение своим жителям делают власти Ирландии. Программа нужна, чтобы заселить острова, откуда давно уехали люди.

Из минусов – удаленность от всей необходимой инфраструктуры. Кроме того, переселяться придется в один из старых домов, однако в нем можно сделать ремонт.

Ирландские власти обязуются улучшить доступность новоселов к здравоохранению и образованию, наладить транспортную сеть. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.