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Около 100 человек пострадали в результате столкновений полиции и активистов в Аргентине

Около 100 человек пострадали в результате столкновений полиции и активистов в Аргентине

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Около 100 человек пострадали в результате столкновений полиции и активистов в аргентинской провинции Жужуй. В их числе – свыше 60 силовиков, но есть и журналисты. Людей увозили с переломами, порезами и травмами глаз.

Все началось, когда толпа ворвалась в здание законодательного собрания, чтобы не допустить принятия новой конституции региона. Активисты считают, что она ограничивает социальные права жителей и права коренного населения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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