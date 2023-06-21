Немецкая газета Bild заменит ряд сотрудников искусственным интеллектом

Сотни работников немецкой газеты Bild будут заменены на искусственный интеллект. В данный момент в издании готовятся к массовым увольнениям.

Речь идет о редакторах, фоторедакторах, корректорах и сотрудниках печатного производства. В руководстве уже заявили, что нейросети могут сделать независимую журналистику лучше, чем когда-либо. А сэкономить газета сможет около 100 миллионов евро. Ассоциация журналистов инициативу уже осудила.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.