Новости мира: сделка Хантера Байдена с прокуратурой вызвала волну негодования в США

Сделка Хантера Байдена с прокуратурой вызвала волну негодования в США. Сын президента страны признал вину в неуплате налогов и незаконном обороте оружия. Если судья согласится на сделку, то Байден-младший может избежать тюрьмы. Тем временем экс-ведущий Фокс-Ньюс Такер Карлсон отметил, что Хантеру следовало бы зарегистрироваться иноагентом, потому что он на протяжении долгого времени "продавал" доступ к отцу заинтересованным иностранцам. Действующий президент Штатов заявил, что очень гордится своим сыном.

В Анталье загорелся лес рядом с аэропортом. Его тушат с земли и с воздуха, остужают территорию вокруг очага, чтобы не повторилась ситуация 2021 года, когда из-за сильнейших лесных пожаров из Антальи и Муглы пришлось эвакуировать туристов.

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