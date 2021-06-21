В Индии выявили новый штамм коронавируса

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В Индии нашли новый штамм коронавируса, он уже получил название "Дельта плюс". Пока известно о 20 случаях заражения в разных штатах. Беспокойства он не вызывает, но требует пристального наблюдения, говорят ученые. Пока неизвестно, что именно мутировало в вирусе. Возможно, речь идет о большей или меньшей заразности или проценте опасности осложнений. Между тем в Индии 21 июня зафиксирован минимальный прирост заболевших почти за 90 дней – чуть более 53 тысяч человек.

Китай может оказаться в международной изоляции, если не позволит Международному сообществу расследовать причины появления коронавируса. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Трения между представителями штатов и китайскими учеными возникли давно, но уже пару недель в стадии обострения. Китайцы говорят, что в США ковид нашли еще в 2019 году и первоисточник вируса может находиться именно там. Американская же сторона обвиняет оппонентов в том, что они тормозят расследование и не дают провести независимые экспертизы на своей территории.