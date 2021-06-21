Первенца принца Гарри и Меган Маркл лишат титула

Принц Чарльз решил лишить титула младшего внука. Арчи – сын принца Гарри и Меган Маркл – не будет принцем. Его дедушка решил сократить число монарших особ после вступления на престол, ведь на содержание королевской семьи тратится слишком много денег налогоплательщиков.

Это решение еще больше усложнило отношения принца Гарри и Меган с родственниками.

С прошлого года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи и переехали в США. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.