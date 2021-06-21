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Общество

07:15

Новости мира: ВОЗ решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита

за рубежом медицина общество видео Никита Пименов

Штаммов коронавируса уже столько, что ВОЗ решила называть их буквами греческого алфавита. Согласно новой системе обозначений, штамм, выявленный в Великобритании, стал альфа, штамм из Южной Африки – бета, из Бразилии – гамма, а из Индии – дельта. В Индии специалисты выявили уже 20 случаев заражения "дельта плюс" – новой разновидностью коронавируса. Для того чтобы остановить распространение этого штамма, власти закрыли районы, где была найдена инфекция.

По меньшей мере три человека тяжело ранены из-за стрельбы в Берлине. Пострадавшим была оказана медпомощь, их госпитализировали. Инцидент произошел недалеко от бара в центральном районе города. По данным местных изданий, преступник в бегах, его ищут.

Российский посол в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон после трех месяцев консультаций в Москве. Антонов рассказал, что планирует заняться восстановлением диалоговых механизмов между Россией и Америкой. Он добавил, что встреча по вопросам двусторонних отношений пройдет в ближайшие дни. Посол также прокомментировал санкции, которые США хотят ввести против России. По его словам, "через такие меры стабилизировать отношения между странами невозможно".

Появились первые данные по результатам парламентских выборов в Армении. Среди лидеров – партия и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" – более 55% голосов. Блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна – более 20% голосов. В целом выборы прошли спокойно, отмечают наблюдатели. Пашинян уже благодарит сторонников за поддержку

Анджелина Джоли приехала в Буркина-Фасо. Там она посетила лагерь беженцев. Цель визита – привлечь внимание к проблеме вынужденных переселенцев во всем мире. Сейчас Буркина-Фасо остро страдает от кризиса перемещения. С 2019 года более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Для самой актрисы это далеко не первый визит в подобные лагеря. Джоли часто ездит по миру с миссиями как представитель ООН по делам беженцев.

Израиль еще определяется, для граждан каких стран откроет границы. Уже известно, что пустят только привитых туристов и лишь в частном порядке, не в составе групп. Особых требований нет, все по обычным визовым правилам. Границу откроют 1 июля. Сами израильтяне уже практически все вакцинированы.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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