Новости мира: ВОЗ решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита

Штаммов коронавируса уже столько, что ВОЗ решила называть их буквами греческого алфавита. Согласно новой системе обозначений, штамм, выявленный в Великобритании, стал альфа, штамм из Южной Африки – бета, из Бразилии – гамма, а из Индии – дельта. В Индии специалисты выявили уже 20 случаев заражения "дельта плюс" – новой разновидностью коронавируса. Для того чтобы остановить распространение этого штамма, власти закрыли районы, где была найдена инфекция.



По меньшей мере три человека тяжело ранены из-за стрельбы в Берлине. Пострадавшим была оказана медпомощь, их госпитализировали. Инцидент произошел недалеко от бара в центральном районе города. По данным местных изданий, преступник в бегах, его ищут.

Российский посол в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон после трех месяцев консультаций в Москве. Антонов рассказал, что планирует заняться восстановлением диалоговых механизмов между Россией и Америкой. Он добавил, что встреча по вопросам двусторонних отношений пройдет в ближайшие дни. Посол также прокомментировал санкции, которые США хотят ввести против России. По его словам, "через такие меры стабилизировать отношения между странами невозможно".

Появились первые данные по результатам парламентских выборов в Армении. Среди лидеров – партия и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" – более 55% голосов. Блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна – более 20% голосов. В целом выборы прошли спокойно, отмечают наблюдатели. Пашинян уже благодарит сторонников за поддержку

Анджелина Джоли приехала в Буркина-Фасо. Там она посетила лагерь беженцев. Цель визита – привлечь внимание к проблеме вынужденных переселенцев во всем мире. Сейчас Буркина-Фасо остро страдает от кризиса перемещения. С 2019 года более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Для самой актрисы это далеко не первый визит в подобные лагеря. Джоли часто ездит по миру с миссиями как представитель ООН по делам беженцев.



Израиль еще определяется, для граждан каких стран откроет границы. Уже известно, что пустят только привитых туристов и лишь в частном порядке, не в составе групп. Особых требований нет, все по обычным визовым правилам. Границу откроют 1 июля. Сами израильтяне уже практически все вакцинированы.