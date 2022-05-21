В Эстонии проходят учения НАТО "Еж – 2022". Накануне морские пехотинцы США провели десантную операцию с корабля Kearsarge на острове Сааремаа. В роли противников выступили добровольцы гражданского ополчения. На следующей неделе американцами запланирован вертолетный десант в Южной Эстонии.

Учения НАТО продлятся до 3 июня. В них участвуют более 15 тысяч эстонских военных и союзников из 10 стран Альянса и его партнеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.