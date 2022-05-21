Фильм Меган Маркл и принца Гарри выйдет на Netflix. Речь о документальном фильме, который сняли супруги. В прессе новинку уже окрестили "Семейством Кардашьян по-королевски" и "Домашним сериалом в стиле Сассексов".

Гарри и Меган подписали контракт после переезда в США в 2020 году. В прошлом месяце камеры сопровождали пару в Нидерланды на "Игры непобежденных" – соревнования бывших и действующих военных, травмированных во время службы. На днях Netflix пустили в дом Гарри и Меган в Калифорнии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

