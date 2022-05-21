Оспу обезьян подтвердили в Израиле и Нидерландах

Еще в двух странах обнаружили оспу обезьян у людей. Один случай зафиксировали в Израиле, еще один подтвержден в Нидерландах. Там в ближайшее время число зараженных может вырасти. С похожими симптомами обратились несколько человек.

По последним данным ВОЗ, на в мире уже почти 40 случаев заболевания оспой обезьян. Медики предупреждают, вакцина есть, а лекарства нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

