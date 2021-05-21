Япония обновила антирекорд по числу заболевших COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Япония обновила антирекорд по числу заболевших коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время это 1 294 человека, сообщает правительство страны. В 9 префектурах действует режим чрезвычайной ситуации, еще в 10 усилены меры безопасности. В Токио ЧС объявили до 31 мая. На фоне роста заболеваемости опрос бизнеса показал, что 70% компаний выступают за очередной перенос олимпиады по коронавирусным обстоятельствам.

Одна из самых пострадавших от коронавируса европейских стран – Франция – готовится к новому этапу снятия ограничений. Стало известно, что Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля, а билеты начнут продавать в первый день лета.

С октября прошлого года страна находится практически в постоянном локдауне. На этой неделе открыли террасы кафе, магазины, а комендантский час сократили на 2 часа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.