Новости мира: жителей западных районов Греции эвакуируют из-за пожаров

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В Греции полыхает Пелопоннес, там бушуют лесные пожары. Огонь уже подобрался к Афинам на расстояние в 70 километров. Жители столицы жалуются на смог и запах дыма. Из зоны бедствия эвакуируют жителей, пламя угрожает не только жилым домам, но и двум православным монастырям. Сбить огонь пытаются с воздуха. В тушении задействованы восемь самолетов и три вертолета. Однако пока победить стихию не удается.
Минздрав Индии призвал правительство объявить в стране эпидемию мукормикоза, также известного как "черная плесень". Это заболевание чаще всего проявляется у заразившихся коронавирусом и от него скончалось уже около сотни пациентов. Для лечения мукормикоза требуются слаженные действия глазных хирургов, ЛОР-специалистов, нейрохирургов и челюстно-лицевых хирургов, которых в стране не так уж много. При этом специалисты говорят об опасности распространения другого грибкового заболевания, так называемой "белой плесени". По словам медиков, она еще опаснее черной и поражает легкие, кожу, желудок, почки и мозг. В зоне риска опять же пациенты с коронавирусом, их призвали внимательно следить за симптомами.
Эйфелева башня откроется для туристов 16 июля. Одна из главных достопримечательностей Парижа приостановила работу из-за коронавируса девять месяцев назад. Число посетителей будет, правда, ограничено. За сутки подняться на башню смогут только 10 тысяч человек. До пандемии эта цифра была в два с половиной раза больше. На этой неделе во Франции начался второй этап снятия антиковидных ограничений – заработали музеи, кинотеатры, террасы кафе и ресторанов. Комендантский час теперь действует не с 19:00, а с 21:00.
В Аргентине врачей, лечивших Диего Марадону, обвинили в непредумышленном убийстве. Семерым медикам грозит до 25 лет тюрьмы. Среди обвиняемых нейрохирург, который делал операцию легендарному футболисту, и психиатр, которая проводила курс лечения по своему профилю. Также обвинения предъявлены психологу, трем медсестрам и еще одному врачу. Они свою вину отрицают. Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ, однако в прокуратуре считают, что бывшего футболиста можно было спасти, если бы врачи не проявили халатность.
Иностранных любителей футбола пустят в Россию на матчи футбольного чемпионата Европы без оформления виз. На границе будет достаточно предъявить паспорт болельщика и отрицательный тест на коронавирус. Участникам турнира, представителям СМИ и волонтерам виза понадобится, но оформлять их будут по упрощенной схеме. Чемпионат пройдет на территории 10 стран. В России игры пройдут в Петербурге на "Зенит-Арене". Первая игра там состоится 12 июня. В этот день сыграют команды Бельгии и России.
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