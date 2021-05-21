Сторонники Израиля и Палестины едва не устроили драку в центре Нью-Йорка

В центре Нью-Йорка на Таймс-сквер прошли сразу два митинга по поводу конфликта в секторе Газа. Буквально через дорогу друг от друга собрались те, кто поддерживает Израиль и те, кто сочувствует палестинской стороне.

В итоге демонстранты едва не подрались друг с другом, но полиция оттеснила участников акции в поддержку Палестины к самому краю площади. Несколько человек задержали.

Тем временем в секторе Газа наступил режим прекращения огня. На палестинских территориях люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать перемирие, некоторые запустили фейерверки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.