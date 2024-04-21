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21 апреля, 22:30

В мире

Митинг против военных планов США, ЕС и НАТО проходит в Афинах

Митинг против военных планов США, ЕС и НАТО проходит в Афинах

Новости мира: спортивная машина въехала в толпу зрителей во время гонок на Шри-Ланке

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В Афинах проходит митинг против военных планов США, ЕС и НАТО. Как пишут СМИ, демонстранты собрались возле министерства национальной обороны. Ранее в Греции также завершился Марафонский марш мира.

В Париже организовали демонстрацию в поддержку Палестины. Люди прошли по центру города, выступая против расизма и исламофобии. Участники митинга размахивали флагами и несли плакаты с лозунгами, в том числе против полицейского произвола.

На Шри-Ланке во время гонок по бездорожью спортивная машина въехала в толпу зрителей. Погибли семь человек, пострадали больше 20 граждан. Некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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