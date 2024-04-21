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21 апреля, 18:30

В мире

Новости мира: жители Парижа организовали демонстрацию в поддержку Палестины

Новости мира: жители Парижа организовали демонстрацию в поддержку Палестины

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В Париже организовали демонстрацию в поддержку Палестины. Люди прошли по центру города, выступая против расизма и исламофобии. Участники митинга размахивали палестинскими флагами и несли плакаты с лозунгами, в том числе против полицейского произвола.

В одной из школ США произошел скандал из-за того, что некоторые ученики одеваются в животных и теперь начали облизывать и кусать одноклассников. По данным СМИ, такое явление стало распространяться среди американских подростков.

Сразу в нескольких странах восточной Африки начались сильнейшие наводнения. Из-за удара стихии в Кении как минимум 32 человека погибли, еще около 60 жертв зафиксировали в Танзании.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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