Легендарный танцевальный карнавал начался в Бразилии

В Бразилии начался легендарный карнавал. В 2021 году мероприятие отменили из-за коронавируса. Проведение в 2022 году вновь оказалось под угрозой из-за штамма "Омикрон".

В итоге отказываться от танцевального шествия не стали, однако сдвинули сроки. Мероприятие перенесли с февраля на апрель.

Церемония открытия прошла в саду Дворца муниципальной власти Рио-де-Жанейро. По традиции мэр вручил символический ключ от города королю карнавальных шествий Момо. На его роль подбирают крупного и веселого мужчину.

Королем карнавала, как и в предыдущие годы, стал Уилсон Диас да Коста. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





