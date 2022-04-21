Куклу Barbie выпустят в честь Елизаветы II

В честь юбилея Елизаветы II выпустили коллекционную куклу Barbie. 21 апреля королеве исполняется 96 лет.

Серию посвятили 70-летию пребывания на троне. Кукле придали черты Елизаветы. Одели в платье цвета слоновой кости с синей лентой и орденами. Голову куклы украшает тиара, в которой королева была на собственной свадьбе с принцем Филиппом.

Упакуют куклу в коробку с троном и ковровой дорожкой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

