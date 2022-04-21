В США эвакуировали Капитолий из-за подозрительного объекта в небе

В США из-за подозрительного объекта в небе эвакуировали Капитолий. Об угрозе заявили в полиции Вашингтона.

Некоторое время траекторию тела отслеживали. Оказалось, что паника была из-за нескольких парашютистов, которые приземлялись на стадион неподалеку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.