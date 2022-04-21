В Ливане протестующие закидали камнями машины депутатов

Протестующие в Ливане закидали камнями машины депутатов. У здания парламента собрались десятки людей в надежде вернуть свои деньги. Вклады были заморожены после краха банковской системы в 2019 году. Граждане требуют разблокировать счета и выдать полагающиеся им деньги.

В начале финансового кризиса, осенью 2019 года, ливанские банки вывели за рубеж несколько миллиардов долларов, когда для остальных граждан переводы уже были недоступны. Кто именно к этому причастен, пока не установили.

Параллельно идет еще одно следствие: швейцарская прокуратура продолжает расследование о махинациях, которые могут быть связаны с главой Центробанка Ливана.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

