Опасный грибок начал распространяться в больницах США

Опасный грибок распространяется в американских больницах. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний его темпы распространения назвали тревожными. Речь идет о грибке Candida auris, который практически не поддается лечению привычными препаратами.

Для здоровых людей он не опасен, но может нанести серьезный вред тем, у кого снижен иммунитет, и пациентам, проходящим долгое лечение. О вспышках уже сообщили медучреждения Вашингтона и Техаса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.