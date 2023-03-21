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Опасный грибок начал распространяться в больницах США

Опасный грибок начал распространяться в больницах США

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Опасный грибок распространяется в американских больницах. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний его темпы распространения назвали тревожными. Речь идет о грибке Candida auris, который практически не поддается лечению привычными препаратами.

Для здоровых людей он не опасен, но может нанести серьезный вред тем, у кого снижен иммунитет, и пациентам, проходящим долгое лечение. О вспышках уже сообщили медучреждения Вашингтона и Техаса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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