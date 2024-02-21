Новости мира: Урсула фон дер Ляйен снова будет баллотироваться на пост главы Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок в качестве главы Европейской комиссии. Ее кандидатуру поддержала Европейская народная партия. В случае переизбрания фон дер Ляйен хочет впервые в истории ЕС создать пост еврокомиссара по обороне. А еще она обещает новое оружие для Украины, в том числе миллион снарядов уже до конца 2024 года.

Тем временем чешские фермеры присоединились к европейским протестам и вышли на улицы Праги. Они выступают против аграрной политики местных властей и Евросоюза в целом. По официальным данным полиции, в столицу Чехии заехали около 500 единиц сельскохозяйственной техники, которая значительно затрудняет движение автотранспорта в центре города.

Кроме того, массовое шествие испанских аграриев парализовало движение в центре Мадрида. Там проходит крупнейшая в Испании акция протеста. В город съехались колонны тракторов и тысячи людей. Фермеры требуют от властей принять меры для защиты от заполнения рынка более дешевой иностранной продукцией.

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