Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 19:30

В мире

Новости мира: Урсула фон дер Ляйен снова будет баллотироваться на пост главы Еврокомиссии

Новости мира: Урсула фон дер Ляйен снова будет баллотироваться на пост главы Еврокомиссии

Новости мира: протестующие фермеры выдвинулись к зданию Минсельхоза в Испании

Новости мира: греческие фермеры начали бунт в столице

Новости мира: американские политики потребовали проверить Джо Байдена на деменцию

Новости мира: греческие фермеры заблокировали тракторами центральную площадь в Афинах

Новости мира: фермеры заблокировали центральную площадь в Афинах

Памятник Александру Пушкину открыли в столице Венесуэлы

Четверо полицейских ранены после столкновений с протестующими в испанской Кордове

Новости мира: поставки бананов из Эквадора в РФ возобновят

Новости часа: акция в поддержку Джулиана Ассанжа проходит перед зданием суда в Лондоне

Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок в качестве главы Европейской комиссии. Ее кандидатуру поддержала Европейская народная партия. В случае переизбрания фон дер Ляйен хочет впервые в истории ЕС создать пост еврокомиссара по обороне. А еще она обещает новое оружие для Украины, в том числе миллион снарядов уже до конца 2024 года.

Тем временем чешские фермеры присоединились к европейским протестам и вышли на улицы Праги. Они выступают против аграрной политики местных властей и Евросоюза в целом. По официальным данным полиции, в столицу Чехии заехали около 500 единиц сельскохозяйственной техники, которая значительно затрудняет движение автотранспорта в центре города.

Кроме того, массовое шествие испанских аграриев парализовало движение в центре Мадрида. Там проходит крупнейшая в Испании акция протеста. В город съехались колонны тракторов и тысячи людей. Фермеры требуют от властей принять меры для защиты от заполнения рынка более дешевой иностранной продукцией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомполитикавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика