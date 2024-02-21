Новости мира: греческие фермеры начали бунт в столице

В столице Греции начался бунт фермеров. Они заблокировали центральную площадь Афин тракторами. Власти уже направили туда усиленные наряды полиции. В массовом митинге участвуют около 10 тысяч работников сельского хозяйства. Они недовольны отсутствием господдержки и поставками в страну дешевого украинского продовольствия.

Тем временем польские фермеры тоже выступают против поставок украинского зерна. Протестующие заблокировали на границе железные и автомобильные дороги, на которые сваливают сено и жгут костры. Через КПП не пропускают ни грузовой, ни пассажирский транспорт.

Кроме того, в Испании полиция ищет мужчину, который вылил 60 тысяч литров вина на заводе. Ущерб в компании оценили в 2 миллиона евро. Неизвестный, надев на голову капюшон, проник на склад винодельни рано утром в выходной день и открыл краны на бочках с дорогим алкоголем. Камера завода сняла злоумышленника, который судя по всему точно знал, что и где хранится.



