Новости мира: фермеры заблокировали центральную площадь в Афинах

В Греции начался бунт фермеров. Они съехались в Афины со всей страны и заблокировали центральную площадь тракторами. Туда стянуты усиленные наряды полиции. В массовом митинге участвуют около 10 тысяч аграриев. Они недовольны отсутствием государственной поддержки и поставками в страну дешевых продуктов с Украины.

Тем временем польские фермеры продолжают бороться против украинского зерна. Они заблокировали на границе железные и автомобильные дороги. Протестующие сваливают сено и жгут костры прямо на рельсах. Через КПП не пропускают транспорт: ни грузовой, ни пассажирский, в том числе автобусы с Украины.

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