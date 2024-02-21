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21 февраля, 11:30

В мире

Новости мира: фермеры заблокировали центральную площадь в Афинах

Новости мира: фермеры заблокировали центральную площадь в Афинах

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В Греции начался бунт фермеров. Они съехались в Афины со всей страны и заблокировали центральную площадь тракторами. Туда стянуты усиленные наряды полиции. В массовом митинге участвуют около 10 тысяч аграриев. Они недовольны отсутствием государственной поддержки и поставками в страну дешевых продуктов с Украины.

Тем временем польские фермеры продолжают бороться против украинского зерна. Они заблокировали на границе железные и автомобильные дороги. Протестующие сваливают сено и жгут костры прямо на рельсах. Через КПП не пропускают транспорт: ни грузовой, ни пассажирский, в том числе автобусы с Украины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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