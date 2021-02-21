Новости мира: протесты в Испании и птичий грипп

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На жителей городка Брумфилд в штате Колорадо посыпались с неба обломки авиалайнера. Пассажиры сняли на видео, как детали обшивки падают на землю в парках и возле жилых домов. Двигатель самолета загорелся, когда судно выполняло рейс из Денвера в Гонолулу. На борту находились 240 человек. Судя по обломкам, лайнер начал разваливаться в воздухе. Закончилось все благополучно: он экстренно вернулся в аэропорт Денвера. Никто не пострадал.
В ходе протестов в Испании задержали уже больше 30 человек. Они добиваются освобождения рэпера Пабло Аселя. Его арестовали на этой неделе за резкую критику испанского правительства и короля. Самая сложная ситуация сейчас в Барселоне. Там устроили погромы в центре города: громили витрины, грабили, поджигали припаркованные мотоциклы и забрасывали полицию камнями.
В столице Кипра тоже протесты. Правда, на этот раз они прошли там мирно. Многотысячная толпа выступила против коррупции и ограничительных мер, введенных правительством под предлогом борьбы с пандемией. Люди требовали отставки президента страны и министра юстиции. Участники демонстрации носили медицинские маски и даже старались соблюдать дистанцию. Десятки полицейских наблюдали за протестом, но не вмешивались.
В Мьянме во время протестов погибли минимум 2 человека, еще шестеро пострадали. По сообщениям местных СМИ, полиция и военные разгоняли протестующих не только водометами, но и резиновыми и даже боевыми пулями. Демонстрации начались после прихода военных к власти, которые арестовали руководство страны. Они ввели чрезвычайное положение в стране, постоянно отключают интернет, а свои действия запретили называть местным журналистам госпереворотом.
Россия рассказала ВОЗ о случаях заражения птичьим гриппом. Как заявил представитель организации, если информация подтвердится, это будет первый случай инфицирования людей вирусом H5N8. До этого момента его фиксировали только у птиц. ВОЗ сейчас работает с российскими властями, чтобы собрать данные. Заразились штаммом 7 сотрудников птицефермы на юге страны. Все они испытывали легкое недомогание и першение в горле. Сейчас их здоровью ничто не угрожает. На птицеферме провели дезинфекцию, птицу и готовую продукцию уничтожили.
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