В Китае наступил Новый год по лунному календарю. Это один из самых важных праздников для жителей страны и символизирует приход весны. В честь этого него проходит праздник фонарей и шествия драконов.

Торжества длятся целых две недели. Перед Новым годом в Китае проходит традиционный парад золотых драконов. На реке Юлонг десятки лодок следуют друг за другом, образуя огромную фигуру на воде. Она светится в темноте тысячами огней. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.