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21 января, 19:45

В мире

В Китае наступил Новый год по лунному календарю

В Китае наступил Новый год по лунному календарю

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В Китае наступил Новый год по лунному календарю. Это один из самых важных праздников для жителей страны и символизирует приход весны. В честь этого него проходит праздник фонарей и шествия драконов.

Торжества длятся целых две недели. Перед Новым годом в Китае проходит традиционный парад золотых драконов. На реке Юлонг десятки лодок следуют друг за другом, образуя огромную фигуру на воде. Она светится в темноте тысячами огней. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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