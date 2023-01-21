В Париже вспыхнули массовые беспорядки на митингах против пенсионной реформы

В Париже снова вспыхнули массовые беспорядки на митингах против пенсионной реформы. Демонстранты разгромили витрины банка и банкомат, подожгли мусорный бак.

Полицейские в ответ начали задержания. На плакатах участников – "Пенсия в 60 лет или смерть!", "Молодежь говорит нет!". Все из-за того, что власти предложили увеличить пенсионный возраст на два года – до 64-х лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.