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Британская полиция оштрафовала Риши Сунака

Британская полиция оштрафовала Риши Сунака

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Полиция Великобритании оштрафовала премьер-министра Риши Сунака. Сидя на пассажирском месте автомобиля и не будучи пристегнутым, он записал ролик для соцсети, в котором рассказывал о своей программе повышения госфинансирования. Правоохранители быстро установили личность нарушителя и прислали ему уведомление с предложением оплатить штраф или оспорить его. Точная сумма не называется, но согласно правилам, она составляет от 100 до 500 фунтов. Глава британского кабмина спорить не стал и заявил, что все оплатит. По закону, ездить без ремней безопасности в стране могут только полицейские, пожарные и спасатели.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

за рубежомвидеоНикита Пименов
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