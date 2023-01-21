В семи районах Сербии объявлен режим ЧС из-за наводнения. Там несколько дней шли сильные ливни, в результате чего из берегов вышли реки. К ликвидации последствий подключились армия и полиция. Уже известно об одном погибшем местном жителе. Из пострадавших муниципалитетов вывозят людей, эвакуировали почти сто человек. Мутная вода заливает дворы, ломает хозяйственные постройки. Чтобы сдержать потоки, местные жители устраивают заграждения из мешков с песком. Коммунальные службы укрепляют насыпи на берегах.

В Тунисе на футбольном стадионе вспыхнули беспорядки. Все началось после того, как один из фанатов выскочил на поле и пробежался по нему. Его начали ловить правоохранители. Мужчина перемахнул через ограждения, после чего на трибунах начались брожения. Зрители хаотично забегали и стали и запускать фаеры.

Праздник фонарей и шествия драконов пройдут в Китае в честь Нового года. Его в этой стране отмечают в период между 21 января и 21 февраля. Китайский новый год еще называют Лунным, поскольку точную дату высчитывают по лунному календарю. Торжества проходят в течение двух недель. Это один из самых важных и масштабных праздников у китайцев. При этом так же как и у нас, он считается в первую очередь семейным. Китайский Новый год начнется в 19 часов по московскому времени.

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