Привитые "Спутником V" смогут посетить Кипр без ПЦР-теста

Привитые "Спутником V" с 1 марта смогут отдыхать на Кипре без предоставления ПЦР-теста. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Также не нужно будет соблюдать карантин и получать специальное разрешение для въезда. Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством, а также "Спутник V" и "Спутник Лайт", но последнюю – только в качестве бустера.

Россиянам достаточно будет предоставить сертификат с QR-кодом с портала госуслуг. Непривитые россияне с 1 марта должны будут показать на границе отрицательный ПЦР-тест, результат теста на антиген и пройти дополнительный анализ уже на месте за свой счет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.