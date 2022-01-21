Привитые "Спутником V" россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста

Правительство Кипра приняло несколько решений, касающихся смягчения условий въезда иностранных граждан с 1 марта 2022 года. В частности, привитые "Спутником V" россияне с 1 марта смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста.

Ранее в Швеции упростили въезд в страну для иностранцев. Было отменено требование о предоставлении отрицательного теста на COVID-19. До этого, чтобы попасть в страну, людям старше 12 лет требовалось не ранее чем за 48 часов до въезда получить отрицательный результат теста на коронавирус.