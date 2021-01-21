Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Ранее эксперт международного научного экспертного совета по вакцине "Спутник V" Карлос Сала заявил, что российский препарат от коронавируса имеет преимущество перед другими аналогичными разработками.