Новости мира: снег выпал сразу в нескольких регионах Саудовской Аравии

Необычные погодные явления наблюдаются на Аравийском полуострове. В Саудовской Аравии снег выпал сразу в нескольких регионах, что является большой редкостью для этого пустынного королевства. В городе Эд-Даммам из-за непогоды школьников перевели на дистанционное обучение.

От сильных ливней также пострадали Объединенные Арабские Эмираты. Был приостановлен матч за бронзовые медали Кубка арабских наций между сборными Саудовской Аравии и ОАЭ. Позже FIFA приняла решение признать обе команды призерами турнира.

