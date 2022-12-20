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Жители западных стран обсудили поездку жены украинского президента в Париж

Жители западных стран обсудили поездку жены украинского президента в Париж

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Жена Зеленского устроила шоппинг в Париже на 40 тыс долларов – СМИ

Жители западных стран обсудили поездку жены лидера Украины Владимира Зеленского в Париж. Люди поинтересовались, на какие деньги Елена Зеленская устроила шопинг, ведь недавно Франция перечислила Украине один миллиард евро.

Дело в том, что зарубежные газеты оценили французский шопинг жены президента в 40 тысяч долларов. В Париж Зеленская поехала с официальным визитом, а именно за деньгами для своего благотворительного фонда, поддерживающего украинцев. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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