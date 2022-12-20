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Новости мира: таксисты начали забастовку в Нью-Йорке

Новости мира: таксисты начали забастовку в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке с 19 декабря начали бастовать таксисты. Тысячи водителей сели за руль, чтобы устроить заторы на улицах мегаполиса. Заблокированным оказался в том числе Бруклинский мост. Еще в ноябре Комиссия по такси и лимузинам Нью-Йорка поддержала сотрудников частных компаний такси и одобрила повышение базовой платы за проезд. Средняя поездка на такси должна была подорожать примерно на 23%, но компания Uber через суд отложила решения этого вопроса до конца января. Однако таксисты ждать не захотели.

В Японии из-за снегопадов оказались заблокированы на трассе около 800 автомобилей. Так в префектуре Ниигата заторы растянулись более чем на 20 километров. Пока спецтехника расчищает дорогу, власти организовали здесь раздачу еды, воды и одеял. Сильные снегопады идут на побережье Японского моря с конца прошлой недели. В некоторых префектурах высота снежного покрова составила два метра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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