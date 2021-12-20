Французскому актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании.

Предположительно, пострадала дочь его друга. Это произошло в 2018 году. Но предать это огласке 25-летняя актриса решила только недавно, опубликовав пост на своей странице в Twitter.

Уточняется, что расследование по этому делу уже проводилось, но два года назад его закрыли, потому что вину актера не смогли доказать. Теперь же предполагаемая жертва подала апелляцию. Депардье все обвинения отрицает, а его адвокаты заявили, что будут отстаивать интересы актера в суде.

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