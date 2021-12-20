Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

Четыре человека погибли при обрушении моста в Китае. Еще восемь пострадали. Инцидент произошел в провинции Хубей. 500-метровый участок эстакады перевернулся на 90 градусов, упал и заблокировал трассу под ним. Вместе с мостом упали несколько машин. Под обломками оказался легковой автомобиль. По предварительным данным, конструкция не выдержала как раз тяжелые грузовики.

Больше 200 человек погибли из-за тайфуна "Раи" на Филиппинах. Свыше 50 числятся пропавшими без вести. Из-за тайфуна свои дома покинули около 500 тысяч жителей. Их разместили в центрах эвакуации. На Филиппинах таких на данный момент около 3 тысяч. Стихия обрушилась на юго-восточное побережье в четверг, 16 декабря. Порывы ветра достигали 270 километров в час.

На юге Мексики рухнул подвесной мост. В этот момент на нем были люди. Различные травмы получили больше 20 человек. Из них 11 – дети. По данным местных СМИ, трое в тяжелом состоянии. Прокуратура начала расследование.

"Омикрон" захватывает все больше территорий. Новый штамм проник почти в 90 стран, в том числе с высоким уровнем коллективного иммунитета. При этом, как отмечают эксперты, привитые переносят его легко. И тем не менее ,чтобы хоть как-то сдержать распространение этого штамма страны друг за другом ужесточают санитарные меры. Израиль уже объявил о начале пятой волны пандемии, такое заявление сделал премьер-министр Нафтали Бенет. Он также призвал вакцинировать детей.

В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за "Омикрона". Несогласные британцы вышли на улицы. Акция протеста закончилась столкновением с полицией. В Соединенном Королевстве – резкий скачок заболеваемости. Новый антирекорд – 93 тысячи заболевших за сутки. "Омикрон" за последние 24 часа подхватили свыше 10 тысяч англичан.

В Пекине ограничивают передвижение граждан в китайский Новый год. Жителям рекомендуют не покидать город в праздники. Так местные власти пытаются не допустить вспышки заболеваемости перед зимней Олимпиадой и Паралимпиадой.

В Швеции гражданам начали вживлять чипы с COVID-паспортами. И таких уже больше 6 тысяч человек. По словам разработчиков, все безопасно. Процедура длится несколько секунд. Микрочип вводят с помощью шприца. В любой момент имплант можно извлечь.

В Амстердаме прошла акция протеста из-за локдауна. Футбольные фанаты устроили массовые беспорядки. Они жгли файеры и бросали в полицейских дымовые шашки. До 14 января будут закрыты все магазины кроме тех, что продают товары первой необходимости, рестораны, бары, кино, музеи, театры, парикмахерские, спортивные и развлекательные учреждения.