Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 16:15

В мире

Новости мира: 240 человек приняли участие в турнире по лени в Китае

Новости мира: 240 человек приняли участие в турнире по лени в Китае

Круизный лайнер с российскими туристами застрял у берегов Стамбула

Застрявшие во Вьетнаме москвичи рассказали о проблемах с эвакуацией из зоны наводнения

Более 40 человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

Москвичей, застрявших в автобусе из-за наводнения во Вьетнаме, эвакуировали с моста

Новости мира: The Wall Street Journal раскрыла детали нового плана США по Украине

Московские туристы застряли посреди наводнения во Вьетнаме

Трамп заявил, что он популярен у умных людей

Медведь первым посетил новый каток в Калифорнии

Дороги в черногорской Будве оказались затоплены после ливней

В Китае 240 человек приняли участие в турнире по лени. Им нужно было как можно дольше лежать, не вставая даже в туалет. Большинство ленивцев выбыли из соревнований уже в конце первых суток. Остались всего 54 самых стойких. В итоге победитель продержался 33,5 часа. Он получил главный приз – 3 000 юаней, в переводе на рубли – 34 тысячи. Организаторы объяснили, что конкурс стал своеобразной реакцией на растущую усталость общества.

В Таиланде получило пробоину судно, которое перевозило около сотни туристов. Это произошло в открытом море почти в 20 километрах от берега. Экстренные службы получили сигнал бедствия и направили к месту ЧП спасательные корабли для эвакуации людей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Были ли на борту россияне, неизвестно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествиявидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика