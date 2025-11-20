Новости мира: 240 человек приняли участие в турнире по лени в Китае

В Китае 240 человек приняли участие в турнире по лени. Им нужно было как можно дольше лежать, не вставая даже в туалет. Большинство ленивцев выбыли из соревнований уже в конце первых суток. Остались всего 54 самых стойких. В итоге победитель продержался 33,5 часа. Он получил главный приз – 3 000 юаней, в переводе на рубли – 34 тысячи. Организаторы объяснили, что конкурс стал своеобразной реакцией на растущую усталость общества.

В Таиланде получило пробоину судно, которое перевозило около сотни туристов. Это произошло в открытом море почти в 20 километрах от берега. Экстренные службы получили сигнал бедствия и направили к месту ЧП спасательные корабли для эвакуации людей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Были ли на борту россияне, неизвестно.

