Москвичам рассказали о последних событиях в мире

Турецкая армия уничтожила базы террористов в результате воздушной операции на севере Ирака и Сирии. В операции "Коготь-меч" было задействовано свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Анкара заявляет, что действует "в соответствии с правом на самооборону по уставу ООН". Поводом для атак стал теракт в Стамбуле, в результате которого неделю назад погибли шесть человек.

Жители Парижа требуют прекратить поставки оружия Киеву. Около сотни человек устроили на Марсовом поле манифестацию в поддержку жителей Донбасса. Перед митингующими выступила глава ассоциации "SOS Donbass" Анна Новикова-Бернэ. Она призвала европейские страны вернуться к диалогу с Москвой, а также подчеркнула, что цель организации – продвигать альтернативную французским СМИ точку зрения на конфликт на Украине.

Явка на выборах президента Казахстана за первые три часа голосования составила около 23%. В стране сейчас работают больше 10 тысяч избирательных участков. В электоральные списки включены почти 12 миллионов граждан. Им предстоит выбрать главу государства из шести кандидатов.

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