Новости мира: в Роттердаме из-за стрельбы полицейских пострадали несколько человек

В Роттердаме из-за стрельбы полицейских пострадали несколько человек. Полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы при разгоне акции протеста в центре города.

Люди выступают против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. До 4 декабря аптеки и магазины с товарами первой необходимости могут работать только до 20:00, салоны красоты – до 18:00, а спортивные мероприятия разрешили проводить только без зрителей. Протестующие подожгли несколько полицейских машин. Из-за стычек пришлось закрыть центральный вокзал Роттердама.

В Будапеште уже заработала рождественская ярмарка. Но и туда могут попасть только привитые или переболевшие коронавирусом. На входе попросят предъявить сертификат. Знаменитая рождественская ярмарка на площади Верешмарти заработала после двухлетнего перерыва. Мероприятия не проводили из-за COVID-19.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили этой ночью перевезли из тюремной больницы на окраине Тбилиси в военный госпиталь города Гори. Его сопровождал лечащий врач, мать Гиули Аласания, медики тюремной больницы, а также его адвокаты. В настоящее время они ждут разрешения, чтобы попасть к Саакашвили и ознакомиться с условиями его содержания. Накануне бывший лидер пообещал после перевода в госпиталь прекратить голодовку.

