Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии

В Норвегии задержали сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Суд арестовал бизнесмена Андрея Якунина за то, что он запускал дрон на архипелаге Шпицберген. Это было еще в августе.

Как сообщили норвежские СМИ, закон запрещает россиянам пользоваться коптерами на архипелаге. В свою очередь, Андрей Якунин, который имеет двойное гражданство, попросил суд во время разбирательства рассматривать его, как подданного английской короне.

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