На Канарских островах для помощи животным хотят использовать беспилотники

Дроны будут спасать животных. На Канарских островах хотят использовать беспилотники, чтобы вытащить из ловушки собак.

Домашние питомцы оказались заблокированы во дворах после извержения вулкана. Подъехать в это место невозможно, вертолетам тоже запрещено летать в этом районе из-за опасных испарений.

Пока спасателям удалось с помощью дронов доставить собакам еду. Но лава продолжает подступать к этому месту. Хотят с воздуха поймать животных в сеть и перенести в безопасное место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.