В Гватемале бывшие военные захватили здание парламента

В Гватемале бывшие военные поджигают машины и громят здание парламента. Протестующие требуют принять закон о выплатах за их службу.

Демонстранты вооружены файерами, камнями и мачете. На какое-то время им удалось захватить здание конгресса. Они проникли туда через парковку, где спалили около пяти машин.

Полиция эвакуировала более 100 работников и членов конгресса через запасные выходы, в том числе через крышу. После того как силовики применили слезоточивый газ, им удалось вернуть контроль над правительственным зданием. Однако беспорядки продолжаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.